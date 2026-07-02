Adulto mayor permanece en UCI tras ser atropellado por conductor ebrio en SJL

Un adulto mayor de 74 años permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser atropellado por un vehículo en el distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima, identificada como Leopoldo Moreno, sufrió graves lesiones a consecuencia del accidente.

La esposa del adulto mayor expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo e indicó que los gastos médicos diarios superan los S/ 10.000. Precisó que, por el momento, estos costos vienen siendo cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Según la información proporcionada por las autoridades, el conductor del vehículo, identificado como Jhony Ventura Coronel, de 53 años, habría estado en estado de ebriedad al momento del accidente. Actualmente permanece detenido mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades del caso.

ANTECEDENTES

Asimismo, se conoció que el conductor registra antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol. De acuerdo con la información disponible en los registros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anteriormente se le había retirado la licencia de conducir por la misma infracción.