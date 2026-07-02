PNP brinda nuevos detalles sobre intervención policial que terminó con muerte de conductor en SJM

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó nuevos detalles sobre la intervención policial ocurrida en el distrito de San Juan de Miraflores, en la que falleció el conductor de una cúster identificado como Lisandro José Arellano Quintana. De acuerdo con las autoridades, la necropsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una lesión en la arteria femoral producto del impacto de bala.

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El jefe de la Divincri Lima Sur, coronel Edgar Capcha, indicó que el hecho se inició cuando un efectivo policial observó que la cúster habría cruzado un semáforo en luz roja. Según explicó, el agente intervino al conductor y le indicó que se dirigiera a la comisaría; sin embargo, durante la diligencia se produjo un altercado y, de acuerdo con la versión policial, el conductor intentó darse a la fuga embistiendo al efectivo.

Capcha señaló que el policía realizó un disparo con la intención de impactar el neumático delantero del vehículo, pero el proyectil alcanzó al conductor, quien posteriormente perdió el control de la unidad y falleció a consecuencia de una hemorragia. Asimismo, informó que el conductor no contaba con licencia de conducir y que registraba un ingreso previo al penal de San Pedro en octubre del año pasado.

El caso continúa siendo investigado por el Depincri de San Juan de Miraflores para determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos establecidos. El jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo, indicó que la División de Homicidios podría asumir la investigación si las diligencias revelan elementos que así lo ameriten. En tanto, la Defensoría de la PNP informó que el suboficial involucrado permanece en calidad de citado y cumple cinco días de descanso médico por lesiones sufridas durante la intervención.