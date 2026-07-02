Gremio de transportistas pide reunión con presidenta electa para abordar crisis por extorsión

El dirigente gremial de transportistas, Héctor Vargas, informó que su sector ha solicitado en tres oportunidades una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para exponer propuestas frente a la creciente ola de extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta al transporte público.

Según indicó, el gremio busca que el próximo Gobierno priorice la lucha contra la criminalidad mediante una reforma de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, además de la creación de una unidad de élite integrada por estas instituciones.

Vargas también propuso medidas inmediatas como restringir la circulación de dos personas en una motocicleta, fortalecer el control territorial con presencia policial y de serenazgo, e intervenir los penales para impedir que desde allí se continúen organizando extorsiones.

Asimismo, señaló que doce gremios, que representan el 100 % del transporte regular de Lima y Callao, vienen trabajando de manera conjunta en una propuesta para modernizar el servicio y reiteró su disposición de dialogar con las nuevas autoridades una vez que se conforme el próximo gabinete ministerial.