Así se confecciona la banda presidencial que usará Keiko Fujimori el próximo 28 de julio

A poco de la toma de mando de la presidenta electa , Keiko Fujimori, este 28 de julio, la mandataria tendrá que usar una nueva banda presidencial. El señor Dante Grados es el artífice de confeccionar la banda presidencial para la nueva presidenta y ya alista los detalles de este pedido, por ejemplo, señaló que esta banda tiene 22 centímetros menos que la usada por Francisco Sagasti.

“Cada banda tiene que tener la medida ajustada al cuerpo del mandatario y si requiere alguna modificación, se le hace”, expresó Grados.

CAMBIOS EN LA BANDA PRESIDENCIAL

Esta banda está confeccionada con hilos bañados en oro y lo que llama la atención es que el escudo central presenta variaciones: en lugar de usar los laureles, ahora lleva banderas. Según Dante Grados, el protocolo de Palacio de Gobierno mandó a que se realizara las modificaciones desde la gestión de Pedro Castillo: “A partir del mandatario Castillo se da el cambio, no por decisión del expresidente, sino que protocolo de Palacio de Gobierno lo pidió así”, explicó Grados.

También comentó que Keiko Fujimori aún no se habría probado la banda, a pesar que ya hay una banda que se ha entregado. En cuanto a los materiales, señaló que los hilos bañados en oro son importados desde Europa: “Son delicados y se utilizan para bandas de presidentes, pero más para bandas de reyes y príncipes”, dijo Dante Grados.

FAJINES DE LOS MINISTROS

El artesano comentó que también se están avanzando los fajines ministeriales, los cuales utilizan una medida estándar, pero destacó que si la persona es demasiado pequeña o voluminosa, se modifica las cintas, sin embargo manifestó que no han tenido problemas desde hace tiempo, ya que los fajines son ajustables al cuerpo.

Finalmente, Dante Grados indicó que para el inicio del periodo de un mandatario se entrega alrededor de tres bandas.