Retraso en pagos de Essalud pone en riesgo a 50 mil asegurados

La continuidad del programa Padomi Delivery generó preocupación luego de que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtiera que más de 50 mil asegurados, entre adultos mayores y personas con movilidad reducida, podrían verse afectados por la falta de aseguramiento presupuestal. Según la entidad, la ausencia de un documento que garantice los recursos pone en riesgo la distribución de medicamentos a domicilio.

Familiares y pacientes manifestaron su inquietud ante una eventual interrupción del servicio, ya que muchos de los beneficiarios padecen enfermedades crónicas, como diabetes, afecciones cardíacas o problemas respiratorios, que dificultan su traslado a los establecimientos de salud. Además, señalaron que acudir personalmente a recoger los medicamentos implica mayores gastos, largas esperas y complicaciones para quienes tienen movilidad reducida.

El gerente general de AFIN, Juan Pacheco, indicó que el problema radica en que aún no se ha firmado el documento que asegura la continuidad del presupuesto del programa. Asimismo, sostuvo que el concesionario encargado del almacenamiento y distribución de los medicamentos para la Red Prestacional Rebagliati y el Ime Callao registra retrasos en los pagos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.

ESSALUD SE PRONUNCIA

Frente a estas versiones, EsSalud emitió un comunicado en el que negó que el servicio vaya a ser suspendido. La institución aseguró que la entrega de medicamentos a domicilio para los adultos mayores está plenamente garantizada y afirmó que continuará realizándose de manera segura y oportuna. No obstante, los asegurados esperan que el compromiso se mantenga y que el programa no solo continúe, sino que amplíe su cobertura para beneficiar a más pacientes.