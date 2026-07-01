Estafan a fans de BTS con venta de entradas falsas para conciertos en Lima

La expectativa por el regreso de BTS al Perú ha generado una ola de estafas con la venta de entradas falsas a través de redes sociales, sobre todo TikTok. Varios fanáticos denunciaron haber perdido cientos de soles tras confiar en supuestos revendedores.

Una de las víctimas es Valeria, de 25 años, quien aseguró haber sido contactada por una presunta vendedora en TikTok. La mujer le mostró un DNI, fotografías de los boletos y ofrecía un precio apenas superior al oficial para generar confianza.

Tras realizar el pago, la joven descubrió que se trataba de una estafa y presentó la denuncia en una comisaría. Según la Policía, la presunta responsable ya registraba otras denuncias por hechos similares relacionados con conciertos y la venta de productos.

EVITAR COMPRAS FUERA DE LAS PLATAFORMAS OFICIALES

Las autoridades recomendaron evitar compras fuera de las plataformas autorizadas y denunciar cualquier modalidad de fraude. Especialistas advirtieron que muchas entradas físicas aún no han sido entregadas por la empresa organizadora, lo que facilita este tipo de engaños.