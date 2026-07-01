Muere chofer de cúster tras recibir un disparo de un policía durante intervención en SJM

ACTUALIZACIÓN

Nuevas imágenes de cámaras de seguridad muestran los momentos previos a la intervención policial que culminó con la muerte de Lisandro Arellana de Quintanilla, de 23 años, en San Juan de Miraflores. Según la versión policial, el conductor intentó avanzar con la cúster pese a la presencia del efectivo, quien realizó un disparo que impactó en su pierna. Las grabaciones y las diligencias del Ministerio Público serán clave para esclarecer las circunstancias del caso.

NOTA ANTERIOR

Un chofer de una cúster murió tras recibir un disparo de un efectivo policial durante una intervención de tránsito en San Juan de Miraflores. Luego del impacto, perdió el control de la unidad y chocó contra una motocicleta y un automóvil.

Según la versión policial, el conductor habría cruzado la luz roja y, durante la intervención, intentó retirarse con el vehículo. El agente disparó al considerar que la unidad intentaba atropellarlo.

Tras el accidente, el conductor fue auxiliado y trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde se confirmó su fallecimiento. El vehículo transportaba entre cuatro y cinco pasajeros, quienes no resultaron heridos.

La pareja del fallecido y algunos pasajeros ofrecieron una versión distinta sobre lo ocurrido. El caso es investigado y las autoridades analizarán los testimonios y las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.