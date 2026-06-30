Anuncian que primer tramo de red de teleféricos iniciará en 2031

Viajar desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres en solo 18 minutos podría convertirse en una realidad en los próximos cinco años. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) impulsa la construcción de la primera línea de teleféricos para Lima y Callao, una obra que busca ofrecer una alternativa eficiente frente a la congestión vehicular que diariamente afecta a la capital.

El vocero de la ATU, Gustavo Díaz Paz, informó que el proyecto priorizado unirá la estación Los Jardines de la Línea 1 del Metro con el sector de La Hacienda, en San Juan de Lurigancho, y llegará hasta las inmediaciones de la estación Tomás Valle del Metropolitano y el terminal de Plaza Norte, en San Martín de Porres. Gracias al recorrido aéreo, el tiempo de traslado se reducirá de más de una hora a apenas 18 minutos.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2025-2045, que contempla la implementación de ocho líneas de teleféricos con una tarifa integrada al sistema de transporte público. Según la ATU, estos proyectos estarán ubicados en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, el Callao, Lima Sur, Villa María del Triunfo, El Agustino y La Victoria, beneficiando a unas 950 mil personas y facilitando el acceso al trabajo, centros de estudio, servicios y zonas turísticas.

PLAZO DE CINCO AÑOS

La entidad estima que la primera línea estará operativa en un plazo de cinco años. Posteriormente, se prevé incorporar dos nuevas rutas en un periodo de diez años y completar las ocho líneas proyectadas en las próximas dos décadas. De concretarse el plan, Lima se sumaría a ciudades como La Paz, Medellín y Ciudad de México, donde los teleféricos forman parte del sistema de transporte urbano y contribuyen a mejorar la conectividad entre zonas de difícil acceso.