Callao: capturan a delincuentes tras ataque armado a pollería

Dos presuntos delincuentes fueron detenidos por la Policía Nacional luego de ser señalados como responsables del ataque armado contra la pollería "Chalabrasa", ubicada en el distrito de La Perla, en el Callao. El atentado ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes facilitaron el trabajo de los agentes.

Según las investigaciones, uno de los sujetos ingresó al negocio simulando ser un cliente y dejó un mensaje dirigido al propietario del local. Instantes después abandonó el establecimiento, abordó una motocicleta donde lo esperaba su cómplice y, desde el vehículo, efectuó varios disparos contra la fachada del restaurante antes de darse a la fuga.

Tras conocer lo ocurrido, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona. Gracias a las características físicas de los sospechosos y a la ropa que llevaban durante el ataque, ambos fueron ubicados y capturados en las inmediaciones, siendo trasladados a una dependencia policial para continuar con las diligencias.

INVESTIGAN ATAQUE

Peritos de criminalística recogieron los casquillos de bala hallados frente al negocio, mientras que la Policía investiga el contenido del mensaje dejado por los atacantes. Los agentes no descartan que el atentado esté relacionado con una presunta extorsión, una modalidad delictiva que continúa afectando a comerciantes del primer puerto.