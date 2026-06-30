Fiscalía explica motivos de la liberación de integrantes de banda criminal "Fortuna 2026"

La investigación sobre los presuntos integrantes del grupo conocido como "Fortuna 2026" continúa luego de que las personas intervenidas el pasado 19 de junio recuperaran su libertad. La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) los vincula a una presunta organización criminal, mientras que algunas víctimas expresaron su disconformidad con la decisión.

A través de un comunicado, el Cuarto Despacho de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima, Rímac, Breña y Jesús María explicó que la intervención policial fue comunicada oficialmente a las 10:01 de la noche mediante un documento en formato Word, sin firmas y con documentación incompleta.

El Ministerio Público informó que, entre las principales observaciones, se encontraron la ausencia del acta de geolocalización que sustentó el ingreso al inmueble intervenido, la falta de actas de visualización de los teléfonos celulares, el envío de los equipos sin el debido lacrado y la ausencia de registros audiovisuales del operativo, remitiéndose únicamente fotografías. Asimismo, precisó que durante la intervención no se encontraron armas de fuego ni sustancias ilícitas.

La Fiscalía también indicó que, durante las diligencias, cuatro personas que denunciaron el robo de sus celulares brindaron su declaración y no identificaron a los intervenidos como autores de los hechos. No obstante, otras víctimas señalaron haber reconocido los equipos recuperados como de su propiedad.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Las autoridades informaron que la investigación continúa y que los celulares incautados serán sometidos a un peritaje de análisis digital forense, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.