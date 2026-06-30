Kira Alcarraz sobre ataque a casa de su hermano: “No importa que seas familiar de un congresista, igual atentan”

Cinco disparos interrumpieron la tranquilidad de una vivienda en el distrito de Comas, donde desconocidos atacaron la casa del hermano de la congresista Kira Alcarraz. El hombre y su hija se encontraban en el interior del inmueble cuando las balas impactaron contra la fachada. A pesar de la violencia del ataque, no se registraron personas heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el inmueble, abrieron fuego y huyeron de inmediato. El hermano de la legisladora aseguró que lleva más de 30 años viviendo en la zona y que nunca había tenido problemas con nadie, por lo que el atentado lo tomó completamente por sorpresa.

Por su parte, la congresista Kira Alcarraz señaló que una de las hipótesis que maneja la Policía es que el ataque habría sido producto de una confusión, aunque prefirió no adelantar conclusiones mientras continúan las investigaciones. La parlamentaria expresó además su preocupación por el incremento de la inseguridad, al señalar que ni siquiera los familiares de autoridades están libres de ser víctimas de la delincuencia.

CONTINÚAN DELIGENCIAS

El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, sostuvo que este atentado evidencia las deficiencias en las estrategias de prevención y patrullaje, pese a que Lima continúa bajo estado de emergencia. Según indicó, la ausencia de una mayor presencia policial en las calles favorece el accionar de las organizaciones criminales y deja en evidencia la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a este tipo de hechos.