En los últimos dos años: 152 fallecidos y más de 200 atentados contra transportistas

La doctora Brenda Belleza Ancaya, gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, conversó con 24 Horas Mediodía sobre el último informe de la entidad que señala una cifra importante: en los últimos dos años se han registrado 152 muertos y más de 200 atentados contra transportistas de Lima y Callao.

Explicó que el 2024, el Ministerio Público creo un registro de las víctimas de atentados en el sector de transporte público que, principalmente, se han registrado en Lima Metropolitana y Callao. La información fue recabada de investigaciones que se siguen de estos atentados, además destacó que el registro desde agosto del 2024 hasta mayo del 2026 reporta un total de 214 víctimas, pero si se analiza la información del 2025, entre enero y mayo había 38 víctimas, mientras que a la fecha ya son 87 víctimas, por lo que dijo que hay un incremento importante de las víctimas.

¿QUÉ DISTRITOS SON LOS MÁS AFECTADOS Y CUÁL ES LA MODALIDAD MÁS USADA?

La gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público explicó que, de acuerdo a la Organización Territorial del Ministerio Público, los distritos que presentan mayor afectación están en Lima Norte: Comas, San Martín de Porres, Los Olivos y Carabayllo, pero el 50% de atentados se registraron en San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Carabayllo y Villa El Salvador.

Brenda Belleza destacó que, a la fecha, aproximadamente, el 97% de atentados incluyó armas de fuego. “Lamentablemente, los choferes fueron agredidos con este tipo de armas”, señaló la funcionaria.

Por otro lado, explicó que los atentados han ingresado, en muchos casos, por concurso de delitos como extorsión, sicariato, homicidio calificado; también ingresan por organización criminal o bandas criminales dependiendo de las investigaciones. Sin embargo, indicó, es posible que ingrese al Ministerio Público con un tipo penal y que con el avance de las investigaciones pueda ser reformulado.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA ESTA INFORMACIÓN?

La gerenta del Observatorio de Criminalidad subrayó que este registro es implementado desde el 2024 y lo que se propone es contribuir a los procesos de toma de decisiones institucionales que beneficie a las víctimas y a contribuir en la prevención y protección.

Añadió que, a partir de esta información, el Ministerio Público implementa acciones que mejoren la respuesta institucional frente a estos delitos como la restricción de información personal de las víctimas o de quienes participan como testigos, a fin de que continúen las investigaciones porque varios casos se estancan por el miedo de las personas. “Sabemos que muchos casos tienen antecedentes de 3 o hasta 4 atentados previos a la situación que ha podido ocasionar el fallecimiento de conductores o pasajeros”, explicó Belleza Ancaya.