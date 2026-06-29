Keiko Fujimori brinda su primera declaración como virtual presidenta

Ante el conteo de votos al 100% por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde figura como virtual presidenta de la República Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular brindó sus primeras declaraciones tras conocerse estos resultados.

Asimismo, mostró su satisfacción por este primer paso, aunque señaló que aún se mantiene a la espera del pronunciamiento oficial por parte del JNE, el cual aseguró aguardará con prudencia.

Además, indicó que ya viene trabajando en los nombres y perfiles de quienes podrían integrar su próximo gabinete; sin embargo, precisó que este proceso todavía se encuentra en etapa de evaluación.

PRIMERAS DECLARACIONES

A falta de la oficialización de los resultados, Fujimori no pudo evitar mostrar su optimismo ante este primer panorama electoral. “De todas maneras nos falta esperar con prudencia y mucha humildad la proclamación del JNE”, indicó.

Asimismo evitó dar nombres de quienes serán las personas que conformarán su gabinete pero hizo hincapié en los principales retos que el país debe cumplir. “Tenemos dos grandes retos, primero en recuperar el orden y en segundo lugar tomar medidas preventivas de cara al Fenómeno del Niño que ya llegó”, agregó.

SE REFIRIÓ A ROBERTO SÁNCHEZ

Por otro lado, manifestó que está dispuesta a dialogar no solo con Roberto Sánchez, sino también con los demás líderes políticos que actualmente estarán representados por sus respectivos partidos en el Congreso.