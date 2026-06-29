Callao: buses y camiones circulan en jirones por obras del Metro y causan daños

Los vecinos del Callao denunciaron que los desvíos implementados por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, a la altura de la cuadra 38 de la avenida Colonial, obligan a buses y camiones de gran tonelaje a transitar por pequeños jirones que no están preparados para soportar este tipo de circulación.

Según los residentes, el constante paso de vehículos pesados está provocando el deterioro acelerado del pavimento y representa un peligro para niños, adultos mayores y demás peatones que diariamente recorren estas vías. Además, aseguran que, debido a lo angosto de las calles, algunos buses y camiones terminan invadiendo las veredas.

Los vecinos también expresaron su preocupación porque el peso de estas unidades podría afectar las tuberías de gas natural instaladas bajo las calles y veredas. Advirtieron que, de producirse una rotura, podría desencadenarse una tragedia que pondría en riesgo a toda la población del sector.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

"Las calles no están diseñadas para soportar el peso de vehículos de gran tonelaje", señaló una vecina, quien pidió a las autoridades revisar los desvíos establecidos durante la ejecución de las obras para evitar mayores daños a la infraestructura y garantizar la seguridad de los residentes.