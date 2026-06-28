Cae alias “Tombo Loco”: se hacía pasar como policía para robar en SMP

Un joven identificado como Mathias Aaron Valdiviezo Carrasco, de 19 años, conocido con el alias de “Tombo Loco”, fue detenido en la urbanización La Floresta de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres, por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de drogas. Según las investigaciones, el intervenido también se habría hecho pasar por efectivo de la Policía Nacional para cometer diversos actos ilícitos.

La intervención se realizó cerca del mediodía del viernes, cuando agentes detectaron la actitud sospechosa del sujeto. Durante el registro personal se le encontraron dos paquetes con cannabis sativa. Posteriormente, el detenido manifestó que se encontraba cuidando un inmueble, por lo que los agentes realizaron un registro domiciliario.

En el inmueble se incautó una importante cantidad de marihuana, al parecer de la variedad conocida como “cripy”, además de 83 municiones calibre .380, réplicas de armas de fuego, un arma hechiza, una cacerina y diversas prendas de vestir de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú, hallazgo que reforzó la hipótesis de que el sujeto se hacía pasar por agente policial.

TENÍA UNA PISTOLA

Durante su intervención, Valdiviezo Carrasco negó conocer una pistola tipo Glock que, según los agentes, se encontraba entre las especies incautadas. El detenido fue trasladado al Depincri Los Olivos, donde permanece bajo custodia mientras continúan las diligencias para determinar su presunta participación en otros hechos delictivos y el origen del material decomisado.