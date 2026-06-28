Independencia: capturan a dos sospechosos por asesinato de campeón de marinera

La Policía Nacional capturó a los principales sospechosos del asesinato de José Antonio Pérez Ferreyro, de 53 años, campeón de marinera cuyo cuerpo fue hallado varios días después de su muerte. Aunque el estado de los restos impidió establecer con precisión la causa del fallecimiento, las diligencias de la División de Investigación de Homicidios permitieron esclarecer el caso y detener a dos ciudadanos extranjeros implicados en el crimen.

Durante las investigaciones, alias "Versa", de nacionalidad venezolana y señalado como autor material, confesó haber estrangulado a la víctima en medio de una discusión. "Ahí me dio cólera. Lo agarré por el cuello y lo estrangulé", declaró ante los agentes. La Policía indicó que su testimonio se suma a otros elementos de prueba que lo vinculan directamente con el homicidio.

El jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel Carlos Morales, informó que el segundo detenido, un ciudadano colombiano identificado como Sebastián Gonzales Cardona, alias "Jamby", mantenía una relación de confianza con la víctima y habría encubierto al presunto homicida. Según explicó, conocía lo ocurrido, recibió algunas pertenencias del autor material para ocultarlas e incluso asistió al velorio de Pérez Ferreyro.

CONTINÚAN DILIGENCIAS

Las autoridades señalaron que el seguimiento de cámaras de seguridad permitió identificar al presunto asesino saliendo del inmueble con una pesada mochila horas después del crimen. Además, durante las intervenciones se recuperó una prenda de la víctima y su teléfono celular. Sebastián Gonzales Cardona fue retirado del velorio por agentes policiales y, al igual que el ciudadano venezolano, permanece detenido en la Dirincri mientras continúan las investigaciones para determinar todas las responsabilidades en el caso.