Carabayllo: capturan sujeto acusado de dejar cartucho de dinamita en un hostal

En un rápido operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Leandro S., de 20 años, quien dejó un cartucho de dinamita en un hostal de Carabayllo. Sería miembro de la organización criminal ‘Los Chunchos de Lima Norte’.

Al respecto, el general PNP Jorge Luis Castillo informó que el muchacho registra antecedentes por robo agravado en dos ocasiones en el año 2024 y por robo a mano armada en el 2025. Ahora integraría esta banda de extorsionadores.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Tras su detención, la tarde de ayer, el sujeto fue llevado a la comisaría El Progreso para seguir con las investigaciones y determinar la participación de otros presuntos implicados en este caso de extorsión, informa RPP.

Las cámaras de seguridad registraron el instante en que el sujeto sube las escaleras despacio, sin hacer ruido, y deja el cartucho de dinamita en la puerta de la recepción del hostal. Tras ello, corre y huye del sector velozmente.