Balean a agente de seguridad de conocida tienda en el Cercado de Lima

Un miembro de seguridad de una conocida tienda de artículos deportivos resultó herido luego de ser atacado a balazos en la cuadra 2 de la avenida Grau, en el Cercado de Lima. El hecho ocurrió cuando el trabajador se encontraba en la puerta del local, apoyado en una camioneta estacionada, cerca de las 9 de la noche.

Las cámaras de seguridad registraron el desplazamiento de los atacantes. En las imágenes se observa cómo una motocicleta se detiene frente al establecimiento y desciende un sujeto con polera celeste, mientras su cómplice permanece a bordo del vehículo. El sicario se acerca directamente al vigilante y le dispara a corta distancia.

Durante el ataque, una mujer y un niño que se encontraban en las inmediaciones corrieron hacia el interior de la tienda para ponerse a buen recaudo. El trabajador de seguridad, identificado como Andrés Meza, cayó al suelo con impactos de bala en el brazo derecho y el tórax. En la escena también se observa a un joven que camina de manera sospechosa mientras manipula su celular.

CON PRONÓSTICO RESERVADO

El herido fue trasladado al Hospital Dos de Mayo, donde permanece con pronóstico reservado. En tanto, peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en la zona. Tras el ataque, el establecimiento continuó operando bajo resguardo policial, mientras las autoridades investigan si el hecho estaría vinculado a un posible caso de extorsión.