¿Concurso para nueva jefatura de la ONPE en riesgo?

El concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sería declarado desierto por el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La decisión se tomaría tras la renuncia de la candidata Amparo Ortega y la descalificación del otro postulante finalista, Carlos Loyola.

Esta crisis del concurso se desarrolló a pocos días de su culminación, en medio del proceso electoral en curso.

Renuncia de Amparo Ortega

La candidata finalista presentó su carta de renuncia irrevocable argumentando motivos personales. Por su parte el otro postulante que quedaba en carrera fue descalificado luego de que la JNJ fuera notificada de una denuncia en su contra

Con ambos candidatos fuera, el Pleno de la JNJ declararía el proceso desierto, lo que significa que vuelve a foja cero

Cabe señalar que, Bernardo Pachas, quien actualmente ejerce como jefe interino de la institución, continuará al frente de la ONPE de manera indefinida hasta que se lleve a cabo un nuevo proceso de selección.