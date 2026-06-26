Bomberos peruanos y perrita rescatista viajarán a Venezuela

Un contingente de 40 bomberos peruanos y la perrita rescatista "Kayra" (también conocida como "Kiara") partirán rumbo a Venezuela. El grupo forma parte del escuadrón USAR y serán enviados para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos.

La delegación de bomberos voluntarios cuenta con la participación de una perrita de raza Pastor Belga Malinois, que fue entrenada durante tres años para detectar moléculas y partículas humanas, siendo fundamental para localizar sobrevivientes entre los escombros.

Escuadrón USAR

La delegación solidaria partirá desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para sumarse a la ayuda humanitaria internacional tras los fuertes sismos que azotaron al país caribeño

Cabe señalar que, los escuadrones USAR (Urban Search and Rescue o Búsqueda y Rescate Urbano), en el Perú, las Fuerzas Armadas cuentan con tres unidades de élite acreditadas internacionalmente para estas operaciones, así como el del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) especializado en la búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en estructuras colapsadas y en grandes desastres.