Teleférico de Miraflores alcanza 95% de avance y marcha blanca iniciaría en agosto

La obra del teleférico de Miraflores registra un avance del 95%, según informó el alcalde Carlos Canales. Este miércoles comenzó la instalación de los cables que sostendrán las cabinas y el proceso se extenderá hasta el sábado.

Canales explicó que a finales de julio una empresa alemana realizará la certificación de la infraestructura. De obtener la conformidad, la marcha blanca del servicio se iniciará durante agosto para vecinos, turistas y deportistas.

El burgomaestre señaló que actualmente solo restan trabajos de acabados en las estaciones superior e inferior. Asimismo, destacó que durante la construcción se realizaron estudios geotécnicos y refuerzos en el acantilado para garantizar la seguridad de la obra.

¿CUÁL SERÍA LA TARIFA?

El teleférico conectará el parque Domodossola con la playa Redondo II. La tarifa oscilaría entre S/15 y S/20, con descuentos para vecinos de Miraflores, y permitirá el acceso con bicicletas, sillas de ruedas y tablas de surf.