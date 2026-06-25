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25/06/2026

Teleférico de Miraflores alcanza 95% de avance y marcha blanca iniciaría en agosto

El alcalde Carlos Canales informó que la instalación de los cables ya comenzó y que la certificación del sistema se realizará a fines de julio.



La obra del teleférico de Miraflores registra un avance del 95%, según informó el alcalde Carlos Canales. Este miércoles comenzó la instalación de los cables que sostendrán las cabinas y el proceso se extenderá hasta el sábado.

Canales explicó que a finales de julio una empresa alemana realizará la certificación de la infraestructura. De obtener la conformidad, la marcha blanca del servicio se iniciará durante agosto para vecinos, turistas y deportistas.

El burgomaestre señaló que actualmente solo restan trabajos de acabados en las estaciones superior e inferior. Asimismo, destacó que durante la construcción se realizaron estudios geotécnicos y refuerzos en el acantilado para garantizar la seguridad de la obra.

¿CUÁL SERÍA LA TARIFA?

El teleférico conectará el parque Domodossola con la playa Redondo II. La tarifa oscilaría entre S/15 y S/20, con descuentos para vecinos de Miraflores, y permitirá el acceso con bicicletas, sillas de ruedas y tablas de surf.


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