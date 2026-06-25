SJL: mujer denuncia que compañera de trabajo la dopó y robó S/ 6 500

Una técnica farmacéutica denunció haber sido presuntamente dopada por una compañera de trabajo y víctima del robo de S/ 6.500 de la caja de una botica ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. La afectada señaló que el hecho ocurrió el mismo día en que la presunta implicada inició labores en el establecimiento.

Según la denuncia, la trabajadora habría vertido una sustancia desconocida en la bebida que consumió durante el desayuno. Posteriormente, ambas acudieron a retirar una suma de dinero y, al regresar al local, la denunciante comenzó a sentirse mal hasta perder casi por completo el conocimiento, por lo que fue trasladada a un hospital con ayuda de su madre.

La víctima sostuvo que, mientras permanecía inconsciente, desaparecieron S/ 6.500 de la caja de la botica. La presunta implicada fue identificada como Tatiana Quiroz Pastor, de 37 años, quien actualmente permanece con paradero desconocido.

ANTECEDENTES

Asimismo, se conoció que la mujer señalada en la denuncia registraría antecedentes y denuncias previas por presuntos delitos contra el patrimonio. El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.