Terror en Independencia: balacera en mercado El Ermitaño deja un herido

Una persona resultó herida durante un ataque armado registrado en los exteriores del mercado El Ermitaño, en el distrito de Independencia.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por vecinos de la zona, dos sujetos llegaron al lugar haciéndose pasar por vendedores de golosinas y, tras ubicar a su presunto objetivo, realizaron varios disparos.

Como consecuencia del tiroteo, un adulto mayor que se encontraba realizando compras en las inmediaciones del mercado fue alcanzado por uno de los proyectiles y resultó herido.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las diligencias correspondientes. Durante la inspección, los peritos hallaron al menos diez casquillos de bala en la zona donde ocurrió el atentado.

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Asimismo, cámaras de seguridad captaron a dos sujetos encapuchados que serían los presuntos responsables del ataque. Según versiones de los vecinos, ambos serían menores de edad.