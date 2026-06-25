¿Qué es el equipo USAR de los Bomberos y cuál sería su labor en Venezuela?

El equipo USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se encuentra en estado de alerta y preparado para desplazarse a Venezuela, luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a ese país. El grupo especializado permanece listo para movilizarse en caso se autorice el envío de ayuda humanitaria.

El contingente está conformado hasta ahora por 33 efectivos altamente capacitados, entre ellos personal médico, ingenieros, arquitectos y binomios caninos especializados en labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

ESPERAN AUTORIZACIÓN

Representantes del equipo informaron que se encuentran a la espera de la autorización del Estado peruano para concretar el viaje. Indicaron que la salida de la misión depende de una decisión del presidente de la República y de las coordinaciones que se realicen con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades competentes.

De obtenerse la autorización correspondiente, el equipo USAR brindará apoyo en las labores de búsqueda y rescate como parte de la asistencia internacional destinada a atender la emergencia ocasionada por los movimientos sísmicos registrados en Venezuela.