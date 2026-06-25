Chorrillos: bloqueadores de señal de penal afectan telefonía e internet de vecinos

Vecinos de la residencial Homilsa, ubicada en el distrito de Chorrillos, denunciaron que los bloqueadores de señal instalados en el penal Santa Mónica estarían afectando el servicio de telefonía móvil e internet en la zona. Según indicaron, desde hace varios meses presentan dificultades para realizar y recibir llamadas, así como para acceder a la red.

Los residentes señalaron que enviaron una carta a las autoridades del establecimiento penitenciario para solicitar que se evalúe la regulación del alcance de los bloqueadores. Precisaron que no se oponen a la implementación de esta medida de seguridad, pero pidieron una solución que permita restablecer las comunicaciones de los vecinos.

Asimismo, manifestaron que entre los principales afectados se encuentran los adultos mayores, quienes dependen del servicio telefónico para comunicarse con sus familiares. También indicaron que personas que realizan trabajo remoto enfrentan inconvenientes para desarrollar sus actividades debido a la falta de conexión.

PIDEN SOLUCIÓN

Los vecinos agregaron que comerciantes de la zona también reportan perjuicios, ya que no pueden acceder con normalidad a las aplicaciones que utilizan para realizar cobros y otras operaciones relacionadas con sus negocios. Ante esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades competentes para encontrar una solución.