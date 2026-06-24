Falta de dinero genera ansiedad en peruanos

La ansiedad por no contar con dinero suficiente al final del mes se ha convertido en una preocupación recurrente para gran parte de la población peruana. Diversos testimonios reflejan la desesperación que enfrentan muchas familias cuando sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos básicos.

La economista Jorge González Izquierdo explicó que esta situación responde a un “divorcio entre la macro y microeconomía”, donde los precios continúan aumentando mientras los sueldos permanecen estancados. A ello se suma la desigualdad de ingresos, lo que impide una mejora sostenida en la capacidad de consumo de los hogares.

De acuerdo con el Informe del Índice de Bienestar Financiero de Experian, la ansiedad por el dinero alcanza los 48,7 puntos, ubicándose por debajo del nivel considerado óptimo. Además, el 25,7 % de la población peruana vive en situación de pobreza, lo que agrava la presión económica en distintos sectores sociales.

SITUACIÓN EN ADULTOS MAYORES

Historias como la de Marivel Gutiérrez, vendedora y parte del 5,9 % de personas desempleadas, evidencian esta realidad. Ella recurre al emprendimiento para sostener a su familia, mientras que adultos mayores también reportan dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación y medicamentos, reflejando una problemática extendida en el país.