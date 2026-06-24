Aeropuerto Jorge Chávez: falla en sistema de navegación provocó retrasos y cancelaciones de vuelos

Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registraron retrasos este miércoles 24 de junio debido a una falla en el sistema de navegación satelital (GNSS). La incidencia generó demoras en las salidas programadas y afectó a pasajeros de vuelos nacionales e internacionales.

Durante varias horas, diversas aeronaves permanecieron en tierra mientras las autoridades y equipos técnicos evaluaban el problema. La situación ocasionó incertidumbre entre los viajeros, quienes esperaban información sobre el estado de sus vuelos.

Horas después, el Aeropuerto Jorge Chávez informó, a través de sus redes sociales, que el sistema de navegación satelital había sido restablecido. No obstante, recomendó a los pasajeros comunicarse con sus respectivas aerolíneas para conocer el estado actualizado de sus itinerarios.

COMUNICADO DE LATAM

Por su parte, Latam Airlines emitió un comunicado en el que informó que los pasajeros con vuelos programados entre el 24 y el 25 de junio desde o hacia Lima podrán acceder a alternativas de viaje y cambios de fecha de hasta siete días respecto a su vuelo original, gestionando la solicitud a través de sus canales oficiales.