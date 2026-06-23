Noches cálidas en Lima por efectos del “Niño Costero”

Las noches en Lima vienen registrando temperaturas más altas de lo habitual como consecuencia de los efectos del Fenómeno del Niño Costero, que ya se manifiesta en diversas zonas del país. Esta situación ha generado un incremento térmico que se percibe especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la noche.

Matt Nieto, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explicó que el calentamiento del mar frente a las costas peruanas está influyendo directamente en las condiciones climáticas de la capital. Según indicó, este fenómeno provoca que las temperaturas se mantengan por encima de los valores normales para la temporada de invierno.

De acuerdo con el experto, las temperaturas diurnas habituales en Lima suelen oscilar entre los 17 y 18 grados centígrados durante la temporada de invierno. Sin embargo, durante los últimos días se han registrado valores de entre 22 y 23 grados, una diferencia significativa para esta época del año.

CONTINÚA MONITOREO

El Senamhi continúa monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas, mientras recomienda a la población mantenerse informada sobre los pronósticos oficiales. Los especialistas advierten que, de persistir el calentamiento del mar, las temperaturas elevadas podrían continuar durante las próximas semanas.