Alerta por fenómeno El Niño: anuncian medidas de prevención en colegios de 5 regiones

Las señales del anunciado Fenómeno El Niño ya comienzan a sentirse en el país. El calentamiento del mar frente a las costas peruanas y las temperaturas por encima de lo habitual durante el invierno han encendido las alertas de las autoridades y especialistas, quienes advierten que las consecuencias más severas podrían registrarse hacia finales de año.

David Pareja, director de la Escuela de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas de la UNMSM, explicó que actualmente se presentan condiciones cálidas tanto del Niño del Pacífico Central como del Niño Costero. Según indicó, estas condiciones anormales están provocando jornadas más cálidas de lo habitual durante la presente temporada de invierno.

Ante este escenario, el Ministerio de Educación anunció una serie de medidas preventivas en las regiones con mayor cantidad de instituciones educativas expuestas a emergencias. La estrategia incluye la instalación de módulos temporales, reposición de materiales educativos y asistencia técnica para garantizar la continuidad de las clases en caso de desastres naturales.

OBRAS DE PREVENCIÓN

Sin embargo, los especialistas consideran que las acciones deben reforzarse. Pareja advirtió que, si las condiciones cálidas persisten entre noviembre y febrero, podrían producirse huaicos, inundaciones, desbordes de ríos y activación de quebradas. Por ello, exhortó a acelerar las obras de prevención e infraestructura para reducir los daños que podrían ocasionar las intensas lluvias previstas para los próximos meses.