Alias “El Monstruo” admite secuestros y pide perdón a sus víctimas antes de conocer su sentencia

Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, rompió su silencio durante la audiencia del juicio oral que afronta por el delito de secuestro extorsivo. Ante los magistrados, reconoció haber participado y coordinado diversos secuestros, además de admitir que era propietario de las armas utilizadas en los hechos investigados por la Fiscalía.

Durante su intervención, Moreno Hernández aceptó su responsabilidad en los secuestros de Erick Trujillo Torres y del empresario Corrales. Asimismo, pidió perdón a las víctimas y a sus familiares, señalando que intentó ocultar sus faltas en un inicio, pero que ahora se encuentra arrepentido de corazón por los delitos cometidos.

El procesado también aseguró haber cambiado de vida tras acercarse a la religión. Indicó que entregó su vida a Dios mientras permanecía en Paraguay, donde afirmó haberse reconciliado con la fe cristiana. En ese contexto, sostuvo que reconoce plenamente los cargos formulados por la Fiscalía y pidió disculpas por cualquier declaración previa en la que habría minimizado su responsabilidad.

LECTURA DE SENTENCIA

Finalmente, “El Monstruo” solicitó a los magistrados que se respeten sus derechos durante el proceso judicial y aseguró que aceptará la decisión que adopte el tribunal. La lectura de sentencia ha sido programada para este miércoles 24 de junio, fecha en la que se definirá su situación legal por los secuestros que él mismo confesó haber cometido.