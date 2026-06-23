Capturan a alias “Cachetón”: integrante de ‘Los Killers de SMP’ está vinculado a tres homicidios

La División Antiextorsiones de la Dirincri capturó a alias “Cachetón”, presunto integrante de la organización criminal “Los Killers de San Martín de Porres”, una banda dedicada al sicariato, la extorsión y otros delitos violentos en Lima Norte. Su detención se produce semanas después de la caída de alias “Jampi”, considerado uno de los miembros más peligrosos del grupo.

Según las investigaciones policiales, “Cachetón” habría cumplido funciones de marcaje, reglaje y traslado de sicarios en diversos atentados atribuidos a la organización. El coronel Holger Obando, jefe de la División Antiextorsiones, señaló que el grupo contaba con un brazo armado que operaba como una especie de “service” criminal, ofreciendo sus servicios para ejecutar ataques contra personas e inmuebles.

Las pesquisas también revelan que alias “Jampi” presumía de los asesinatos que habría cometido a través de conversaciones por WhatsApp. De acuerdo con la Policía, el detenido se autodenominaba sicario y sostenía que su actividad consistía en matar por encargo. Tras su captura el pasado 19 de abril, los agentes continuaron con las diligencias para ubicar a sus presuntos colaboradores más cercanos.

CAYÓ EN UN CAR WASH

“Cachetón” fue intervenido en un car wash, donde trabajaba para evitar sospechas. Durante el operativo se le encontró un arma de fuego. La Policía lo investiga por su presunta participación en al menos tres homicidios, entre ellos el asesinato de una vendedora de golosinas. Mientras alias “Jampi” cumple prisión preventiva, las autoridades esperan la audiencia que definirá la situación legal de “Cachetón”.