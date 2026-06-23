Exministro del Interior se pronuncia sobre intervención policial en asalto a cambista

El general PNP en situación de retiro y exministro del Interior, Remigio Hernani, se pronunció sobre la actuación del agente policial que intervino durante la captura de uno de los presuntos autores del asalto a un cambista ocurrido en el jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

En entrevista con 24 Horas, Hernani consideró que el efectivo actuó de manera correcta durante la intervención. Sin embargo, sostuvo que el policía habría evitado hacer uso de su arma de fuego contra el sospechoso, pese a que este portaba una pistola en la mano y se desplazaba por una vía pública, debido al temor de afrontar posteriores procesos judiciales.

“El policía sabe de las limitaciones ante la ley”, manifestó el exministro al referirse a las decisiones que deben tomar los agentes en situaciones de alto riesgo.

CASO DE MENOR FALLECIDO EN COMISARÍA DE MANCHAY

Asimismo, fue consultado sobre el caso del adolescente que falleció en una carceleta de la comisaría de Manchay. Al respecto, señaló que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

Finalmente, Hernani indicó que cualquier miembro de la Policía Nacional que incurra en conductas irregulares o actos ilícitos debe ser separado de la institución, a fin de preservar la imagen y el correcto funcionamiento de la entidad.