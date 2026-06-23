¡Cuidado con las falsas papeletas! Sutran da recomendaciones para evitar ser víctima de estafa

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) alertó a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza falsas papeletas de tránsito enviadas a través de WhatsApp y correos electrónicos. Ronald Power, vocero de la institución, exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos y evitar ingresar a enlaces desconocidos que podrían comprometer su información personal y financiera.

Según explicó el representante de la Sutran, los delincuentes han desarrollado comunicaciones que aparentan ser oficiales e incluyen enlaces de pago o códigos QR que redirigen a plataformas externas. Una vez dentro de estos sitios, las víctimas son inducidas a realizar pagos por supuestas infracciones de tránsito que en realidad no existen.

Power indicó que los montos exigidos por los estafadores varían considerablemente. En algunos casos, se han detectado cobros de hasta 2.800 soles, mientras que en otros las sumas alcanzan los 500 soles o más, bajo el argumento de un supuesto acumulado de multas pendientes. Esta estrategia busca generar preocupación en los usuarios para que efectúen el pago sin verificar la autenticidad de la información.

VERIFICAR NOTIFICACIONES

Además, el vocero detalló que los falsificadores han creado portales que muestran un procedimiento paso a paso para dar una sensación de legitimidad y seguridad. Frente a esta situación, la Sutran recomendó verificar cualquier notificación únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir datos personales o bancarios en sitios web de procedencia desconocida.