Terror en el Callao: lanzan bomba molotov contra combi llena de pasajeros

Momentos de terror vivieron los pasajeros de una combi que cubre la ruta por la avenida Colonial, en el Callao, luego de que delincuentes lanzaran una bomba molotov contra la unidad en plena vía pública.

Según videos, dos sujetos se hicieron pasar por pasajeros para abordar el vehículo. Al llegar a la altura de la avenida Comandante Pérez Salmón, ambos descendieron de la unidad. Mientras uno de ellos registraba el hecho con un teléfono celular, su cómplice arrojó el artefacto incendiario, que cayó debajo del vehículo.

Tras perpetrar el ataque, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido. Afortunadamente, el incidente no dejó víctimas mortales, aunque generó momentos de pánico entre los pasajeros y el conductor de la unidad.

POSIBLE CASO DE EXTORSIÓN

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, el atentado estaría relacionado con un caso de extorsión contra empresas de transporte público. Las autoridades señalan que no sería el primer ataque dirigido contra unidades que operan en esta ruta.