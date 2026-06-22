Reprograman audiencia contra “El Monstruo” por demora en su traslado a Lima Norte

La audiencia programada para este 22 de junio en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en el proceso seguido contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, fue reprogramada debido a una demora en su traslado al juzgado, lo que impidió su participación en la sesión.

Durante la audiencia se informó que el acusado no se encontraba presente en la sala, pese a que la fecha estaba prevista para que ejerza su autodefensa antes de una eventual sentencia por el delito de secuestro extorsivo. El Ministerio Público ha solicitado 35 años de prisión en su contra.

En el desarrollo del caso, las autoridades recordaron antecedentes del proceso, como el operativo del 15 de marzo de 2020 en Ancón, donde la Dirincri rescató a dos empresarios y se produjo un enfrentamiento armado que dejó herido al suboficial William Ríos Cauti, quien posteriormente falleció.

AUDIENCIA ESTE MARTES

Asimismo, se indicó que Erick Moreno Hernández no participó de forma presencial en la audiencia, la cual fue reprogramada para este martes a las 4:30 p. m. Aún no se confirma si este cambio modificará la fecha prevista para la lectura de sentencia, programada para el 24 de junio.