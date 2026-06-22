Sutran alerta sobre estafas mediante falsas multas por correos y QR

A través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp, estafadores vienen utilizando el nombre, logotipo e imagen de la SUTRAN para enviar supuestas órdenes de captura vehicular y exigir pagos indebidos a los conductores. Estas comunicaciones buscan aprovechar el temor a sanciones para concretar el fraude.

La SUTRAN informó que hasta el momento se han registrado 11 casos relacionados con esta modalidad de estafa. El vocero de la entidad, Ronald Power, explicó que los delincuentes incluso ofrecen supuestos descuentos por “pronto pago”, haciendo creer a las víctimas que pueden reducir multas elevadas a montos menores.

La institución aclaró que no emite órdenes de captura vehicular por deudas de papeletas y reiteró que cualquier consulta o trámite debe realizarse únicamente a través de sus canales oficiales. Además, advirtió que las multas reales siguen procedimientos administrativos formales y no se gestionan mediante mensajes o correos informales.

INICIAN INVESTIGACIÓN

Finalmente, la SUTRAN señaló que los casos ya están siendo investigados por la Procuraduría Pública y el Ministerio Público. Asimismo, indicó que en lo que va del 2026 se han detectado más de 1,150 infracciones vinculadas al transporte informal, lo que estaría siendo aprovechado por redes delictivas para engañar a conductores.