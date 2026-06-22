Asalto a cambista en jirón de La Unión: delincuente detenido registra más de 10 denuncias

La Policía Nacional del Perú capturó a Walter Trujillo Ramírez, de 30 años, señalado como uno de los participantes en el violento asalto a un cambista dentro de la iglesia Nuestra Señora de La Merced, en el Centro de Lima. Durante el atraco, los delincuentes se apoderaron de S/ 52 mil y dejaron herida de bala a la víctima, generando momentos de pánico entre los asistentes al histórico templo.

De acuerdo con las investigaciones, Trujillo Ramírez registra más de diez denuncias por diversos delitos, entre ellos homicidio simple, robo agravado, tráfico ilícito de drogas y fabricación de explosivos. Tras su detención, el sospechoso comenzó a proporcionar información sobre las identidades y funciones de los demás integrantes que participaron en el asalto.

Las pesquisas apuntan a que los involucrados pertenecerían a la banda criminal denominada “Los Malditos Fierreros”, organización dedicada al marcaje y robo de cambistas en el Cercado de Lima. Según fuentes policiales, este grupo también estaría vinculado a otro millonario atraco perpetrado en el jirón de la Unión durante el año 2025.

TRABAJO EN CONJUNTO

La captura fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Serenazgo de Lima, que utilizaron imágenes de videovigilancia para seguir el recorrido del sospechoso. Aunque intentó evadir a las autoridades utilizando un uniforme de trabajador de salud, fue ubicado y detenido en el cruce de las avenidas Emancipación y Caylloma. La División de Robos de la Dirincri continúa con las investigaciones para identificar y capturar al resto de integrantes de la organización criminal.