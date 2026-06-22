Guillermo Briones rechaza creación de Colegio de Artistas

Diversos representantes del sector cultural expresaron su rechazo a la reciente aprobación de la Ley N.° 32645, que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. A través de pronunciamientos públicos y campañas difundidas en redes sociales, artistas de distintas disciplinas solicitaron la derogatoria de la norma al considerar que afecta el ejercicio libre de la actividad artística en el país.

Entre las voces críticas figura Guillermo Briones, secretario general nacional del Sindicato de Trabajadores Artistas, quien calificó como “muy sorpresivo” el dictamen aprobado por el Congreso. El dirigente sostuvo que no existe una institución similar en otras partes del mundo y remarcó que una persona no necesita contar con un título profesional para ser reconocida como artista.

Los cuestionamientos también apuntan a que la iniciativa, impulsada por la bancada de Perú Libre y aprobada en los últimos días de la legislatura, habría sido elaborada sin una consulta previa a la comunidad artística. Según los colectivos culturales, la norma no contempla la diversidad de trayectorias formativas existentes en el sector ni la realidad de numerosos creadores autodidactas.

DERECHOS CULTURALES

Como parte de las protestas, actores, cineastas, dramaturgos y gestores culturales difundieron mensajes bajo el lema “¿Quién decide quién es artista?”, advirtiendo que la ley representa una amenaza para los derechos culturales y la libertad de creación. Los colectivos anunciaron que continuarán promoviendo acciones para lograr la derogatoria de la norma y abrir un debate más amplio sobre las políticas culturales.