Balacera en Jirón de la Unión: cambista resultó herido en exteriores de una iglesia

Los casos de inseguridad ciudadana continúan generando temor entre los peruanos. En horas de la mañana de este lunes 22 de junio, sujetos desconocidos desataron una balacera en los exteriores de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, en pleno jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima, tres sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta la zona donde se encontraba su víctima, un cambista que había acudido, como de costumbre, a realizar sus labores.

Tras recibir dos impactos de bala en el brazo, el cambista fue trasladado de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica. Hasta el lugar del ataque llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes recogieron las pruebas necesarias para iniciar las investigaciones correspondientes.

DETUVIERON A UNO DE LOS IMPLICADOS

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales y serenos realizaron un operativo conjunto que permitió intervenir a uno de los presuntos implicados, quien intentó escapar por la zona de Emancipación; sin embargo, sus cómplices terminaron abandonándolo.