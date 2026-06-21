Niño de 4 años sufre graves lesiones en el rostro tras ataque de perro

Un niño de 4 años resultó gravemente herido luego de ser atacado por un perro en un inmueble multifamiliar del distrito de José Leonardo Ortiz, en Chiclayo. El menor sufrió profundas lesiones en el rostro que comprometieron tejidos faciales, por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a Lima para recibir atención especializada.

Según relató la madre del menor, identificada como Angi, el ataque ocurrió cuando ambos ingresaban al primer piso de la vivienda. En ese momento, el perro se encontraba suelto en una zona común del predio y se abalanzó inicialmente contra la mujer para luego atacar directamente al niño, causándole severas heridas.

Tras el incidente, el pequeño fue llevado al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, donde recibió atención médica de emergencia. Debido a la complejidad de las lesiones, las autoridades de EsSalud dispusieron su referencia inmediata a un centro especializado en Lima para continuar con su tratamiento y recuperación.

CUIDADOS MÉDICOS

Mientras el menor permanece bajo cuidados médicos, sus familiares solicitaron apoyo para afrontar los gastos derivados de su atención y exigieron una investigación que permita esclarecer las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido.