Día del Padre: conductor trabaja junto a su bebé para sacar adelante a su familia

En el Día del Padre, la historia de don Luis ha conmovido a cientos de personas. El conductor de transporte público recorre diariamente las calles de la ciudad acompañado por sus dos pequeños hijos, Dilán y Luis Ángel, de apenas cinco meses de edad, quienes forman parte de su rutina laboral desde muy temprano.

Don Luis relató que no enfrenta solo las largas jornadas de trabajo. Su esposa, Milagros, lo acompaña cada día desempeñándose como cobradora de la unidad de transporte, mientras ambos cuidan de sus hijos durante el recorrido.

LARGA JORNADA

Según contaron, su jornada comienza a las 3:00 de la madrugada. Entre la preparación de biberones, pañales, termos y demás implementos necesarios para los bebés, la familia sale de casa alrededor de las 3:40 a. m. para llegar a la cochera y estar lista para iniciar la ruta a las 4:00 de la mañana. Tras una extensa jornada laboral, regresan a su vivienda cerca de las 8:00 de la noche.

En esta fecha especial, don Luis envió un saludo a todos los padres que, como él, trabajan arduamente para sacar adelante a sus familias. Asimismo, recordó que cada esfuerzo y sacrificio tiene como principal motivación brindarles un mejor futuro a sus hijos.