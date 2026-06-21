El Agustino: familias acuden al cementerio El Ángel para visitar a papá

Miles de personas llegaron este domingo al cementerio El Ángel, en Lima, para recordar a sus seres queridos en el marco de las celebraciones por el Día del Padre. Familias enteras acudieron al camposanto desde tempranas horas para visitar las tumbas de sus padres y rendirles homenaje con flores, oraciones y momentos de reflexión.

Los nichos y mausoleos lucieron adornados con coloridos arreglos florales, fotografías y mensajes dedicados a quienes ya no están físicamente, pero continúan presentes en la memoria de sus familiares. La jornada estuvo marcada por muestras de cariño y gratitud hacia los padres fallecidos.

Durante el recorrido por el cementerio se observaron escenas de profundo recogimiento. Algunos visitantes rezaban en silencio frente a las lápidas, mientras otros compartían conversaciones y recuerdos junto a los lugares donde descansan sus seres queridos, manteniendo vivo el vínculo afectivo que los une.

MOMENTO EN FAMILIA

Además de las muestras de respeto y nostalgia, varias familias aprovecharon la fecha para reunirse y recordar anécdotas de sus padres. Para muchos asistentes, esta visita se ha convertido en una tradición que les permite honrar su legado, agradecer los momentos compartidos y reafirmar que su recuerdo permanece intacto a pesar del paso del tiempo.