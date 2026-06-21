Los Olivos: cliente golpea a barbero tras quedar disconforme con corte de cabello

Lo que empezó como un reclamo por un corte de cabello terminó en una violenta agresión dentro de una barbería del distrito de Los Olivos. Un joven barbero de 18 años resultó herido luego de ser atacado por un cliente, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según relató la víctima, el agresor se mostró disconforme con el resultado del servicio y exigió la devolución de su dinero. La discusión escaló rápidamente hasta que el sujeto comenzó a golpearlo mientras se encontraba en su puesto de trabajo. El joven aseguró que recibió impactos en la cabeza y el rostro, perdiendo el conocimiento durante la agresión.

Tras revisar las imágenes de seguridad, la víctima señaló que el atacante habría utilizado una manopla metálica para golpearlo. Además, indicó que otro trabajador también fue agredido durante el incidente. Como consecuencia del ataque, dos máquinas de barbería quedaron destruidas, generando pérdidas económicas para el negocio.

GASTOS MÉDICOS

El joven sufrió diversas lesiones y actualmente afronta gastos médicos para su recuperación. Explicó que trabaja como barbero para financiar sus estudios de Administración y Marketing, por lo que los costos de medicamentos y tratamientos representan una carga adicional para él y su familia.

Por su parte, el padre de la víctima manifestó su preocupación por las presuntas amenazas que habría realizado el agresor antes de retirarse del lugar. La familia solicitó garantías para su seguridad y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y sancionar al responsable por las lesiones ocasionadas, los daños materiales y las amenazas denunciadas.