¡Alarma en Chorrillos!: fuerte oleaje destruye parte del malecón en playa La Herradura

La fuerza de los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano provocó el colapso de una sección del malecón de la playa La Herradura, en Chorrillos, durante la mañana de este domingo. El incidente generó preocupación entre vecinos, comerciantes y visitantes debido al riesgo que representa para quienes transitan por el lugar.

Según testigos, alrededor de las 10 de la mañana se escuchó un fuerte estruendo que alertó a las personas que se encontraban cerca de la playa. Al verificar lo ocurrido, se constató el desprendimiento de parte del muro de contención y del malecón, estructura utilizada frecuentemente para actividades recreativas y deportivas.

El derrumbe también comprometió un poste de alumbrado público que quedó sostenido únicamente por un cable, incrementando el peligro en la zona. Ante esta situación, la Municipalidad de Chorrillos instaló elementos de seguridad y restringió el acceso de peatones y vehículos mientras se realizan las evaluaciones correspondientes.

VECINOS PREOCUPADOS

Comerciantes y representantes de los restaurantes de La Herradura expresaron su preocupación por el deterioro progresivo de las estructuras costeras. Asimismo, solicitaron la intervención de las autoridades competentes para ejecutar trabajos de reforzamiento y mantenimiento, advirtiendo que este sería el segundo incidente similar registrado en el sector durante el presente mes.