Banco Central de Reserva proyecta crecimiento de 3,4 % para la economía peruana en 2026

El Banco Central de Reserva (BCR) estimó que la economía peruana crecerá 3,4 % durante el 2026, de acuerdo con las proyecciones presentadas en su más reciente Reporte de Inflación. Según explicó el presidente de la entidad, Julio Velarde, el avance estará impulsado principalmente por los sectores no primarios, que compensarán el menor dinamismo registrado en actividades como la agricultura, la pesca y la minería.

No obstante, el ente emisor señaló que esta proyección pudo haber sido mayor de no ser por los efectos asociados al fenómeno El Niño Global y al Niño Costero. Velarde indicó que ambos eventos climáticos constituyen uno de los principales riesgos para la actividad económica, debido a su impacto sobre la producción y las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

El presidente del BCR recordó que históricamente el fenómeno El Niño ha generado consecuencias severas para la economía nacional. Como ejemplo, mencionó que en 1983 este evento climático provocó una contracción económica cercana al 10,4 %, convirtiéndose en uno de los episodios más críticos para el crecimiento del país.

BUENAS PROYECCIONES

En relación con la reducción de los precios de los combustibles, Velarde señaló que algunos servicios de transporte ya vienen ajustando sus tarifas, especialmente en los sectores aéreo e interprovincial. Por su parte, el economista Jorge Gonzáles Izquierdo consideró que esta disminución también debe ser trasladada al mercado interno por parte de los distribuidores y mayoristas. Con estas proyecciones, Perú se mantendría entre las economías de mayor crecimiento de América Latina, junto con Paraguay, según las estimaciones del Banco Central de Reserva.