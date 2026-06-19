Independencia: madre denuncia tocamientos indebidos contra su menor hija

Una madre de familia denunció un presunto caso de tocamientos indebidos contra su hija de 14 años en el distrito de Independencia. Según su versión, el hecho ocurrió el último domingo cuando un sujeto se acercó a la menor y habría realizado actos inapropiados antes de retirarse del lugar.

Tras la alerta de la adolescente, lograron detener al presunto responsable, identificado como Randy Meléndez Escalante, de 26 años. Sin embargo, la denunciante señaló que el hombre fue liberado horas después de su intervención, situación que ha generado preocupación e indignación entre los familiares de la víctima.

La madre también afirmó que, luego de la liberación del sujeto, comenzó a recibir amenazas por parte de este y de algunos de sus familiares. Asimismo, indicó que otra joven se acercó para manifestar que habría sido víctima de una situación similar con la misma persona en una ocasión anterior.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La menor ya pasó por las diligencias correspondientes, incluida la evaluación en Cámara Gesell. Ante esta situación, la madre hizo un llamado a las autoridades y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que intervengan en el caso y garanticen la protección de su hija mientras continúan las investigaciones.