Capturan a implicado en crimen de mototaxista en Chorrillos

La Policía Nacional del Perú capturó a uno de los presuntos implicados en el asesinato del mototaxista Carlos Miguel Vargas Ticona, de 50 años, quien fue atacado a balazos mientras conducía su unidad en el asentamiento humano Las Delicias de Villa, en el distrito de Chorrillos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido habría participado en la logística del crimen, trasladando al sicario que ejecutó el ataque. El general PNP Víctor Revoredo informó que la intervención se realizó pocas horas después de ocurrido el hecho, como parte de las acciones de búsqueda desplegadas por las autoridades.

Según la Policía, el capturado obedecía órdenes de un sujeto conocido con el alias de “Tiburón”, señalado como líder de una banda criminal que operaría en la zona y estaría vinculada a actividades ilícitas como la microcomercialización de drogas. Las autoridades indicaron que el homicidio respondería a conflictos relacionados con organizaciones delictivas.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

Mientras continúan las investigaciones para identificar y detener a los demás responsables, los familiares de la víctima pidieron justicia y denunciaron que algunos vecinos temen entregar imágenes de cámaras de seguridad por posibles represalias. La Policía aseguró que seguirá realizando operativos para esclarecer completamente el caso.