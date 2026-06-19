Municipalidad de Lima alista creación de Guardia Metropolitana con apoyo de Estados Unidos

La Municipalidad de Lima anunció avances en la implementación de la denominada Guardia Metropolitana, una fuerza civil que tendrá como objetivo fortalecer la vigilancia y el control en distintos puntos de la ciudad ante el incremento de la criminalidad.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que el proyecto ya se encuentra en desarrollo y será presentado oficialmente en las próximas semanas. Según indicó, esta nueva unidad contará con herramientas tecnológicas modernas para mejorar sus capacidades operativas.

APOYO DE EE. UU.

La iniciativa contará con el respaldo de Estados Unidos, que brindará cooperación técnica, capacitación y equipamiento especializado. Las autoridades señalaron que esta alianza permitirá fortalecer la respuesta municipal frente a la inseguridad.

La propuesta surge en un contexto marcado por el aumento de delitos como la extorsión, el sicariato y los robos, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y brindar mayor protección a los vecinos de Lima.