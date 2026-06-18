Chorrillos: asesinan a balazos a mototaxista y Policía investiga posible ajuste de cuentas

Un mototaxista identificado como Carlos Vargas Ticona fue asesinado a balazos en Chorrillos. Según las primeras investigaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y le dispararon en al menos ocho ocasiones mientras trabajaba en una unidad de la empresa Señor de los Milagros.

La Policía Nacional no descarta que el crimen esté vinculado a un ajuste de cuentas. El general Víctor Revoredo indicó que Vargas Ticona registraba antecedentes por robo y homicidio, y que una de las hipótesis apunta a disputas relacionadas con la microcomercialización de drogas.

Asimismo, el alto mando policial reveló que en enero pasado se habría intentado atacar al mototaxista, pero los sicarios se habrían confundido de objetivo y terminaron asesinando a otro conductor de la misma empresa.

Peritos y agentes policiales recogieron evidencias en la zona y solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad de viviendas cercanas para identificar a los responsables del crimen y esclarecer las circunstancias del ataque.