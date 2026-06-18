Inician restauración de la histórica Ermita de Barranco tras más de 60 años de espera

Tras décadas de permanecer cerrada y en estado de deterioro, este martes comenzaron los trabajos de restauración de la Ermita de Barranco, uno de los monumentos más representativos del distrito. La obra es financiada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La alcaldesa Jessica Vargas destacó que la recuperación del templo permitirá preservar un importante patrimonio histórico y religioso. Además, anunció que, mediante un convenio con el Arzobispado de Lima, el recinto también será utilizado para actividades culturales, exposiciones y visitas guiadas.

Los trabajos contemplan la restauración de la infraestructura, los elementos artísticos y las piezas monumentales del templo, construido con adobe y quincha y con graves daños en su estructura.

IMPULSARÁ EL TURISMO

La comuna estima que la renovada ermita impulsará el turismo y beneficiará al comercio local. Se espera que la obra concluya en un plazo de 18 meses y que miles de visitantes nacionales y extranjeros puedan disfrutar nuevamente de este ícono de Barranco.